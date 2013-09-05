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بروتوكول تعاون بين مجلة وقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتلفزيون

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بروتوكول تعاون بين مجلة وقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتلفزيون بروتوكول تعاون بين مجلة وقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتلفزيون

وقع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون بروتوكول تعاون بين المجلة ومركز معلومات قطاع الأمانة بالاتحاد لتوثيق تراث المجلة من صور ومجلدات على الإنترنت مع دعم الموقع الرسمى للمجلة "ماسبيرو نت" تجسيدا لمفهوم الاتحاد بين قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذى كان غائبا عن مبنى ماسبيرو لفترات طويلة.

وقال الأمير، فى تصريحات اليوم الخميس ـ إن وزيرة الإعلام درية شرف الدين تولى اهتماما كبيرا بمشروعات توثيق تراث اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأبدت دعمها الكامل لتوثيق التراث النادر لمجلة الإذاعة والتلفزيون ونشره لكى يكون متاحا لكل البرامجيين من خلال شبكة المعلومات الداخلية (الانترنت بمبنى ماسبيرو).

وأوضح أن الوزيرة أكدت تطوير ودعم الموقع الرسمى للمجلة لاستيعاب الطاقات الصحفية بها ونقل العمل الصحفى المطبوع إلى عصر الصحافة الرقمية على شبكة الإنترنت.

وأكد الأمير أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر بين قطاعات الاتحاد للحفاظ على التراث المقروء للاتحاد، حيث سيقوم مركز معلومات الأمانة بمعالجة الصفحات لتحسين جودتها وترميمها وإعادة نشرها على الشبكة الداخلية بمبنى ماسبيرو وبوابة المجلة على شبكة الإنترنت، حيث يمكن هذا النظام زائرى البوابة من تصفح الأعداد الإلكترونية المؤرشفة أو البحث فى محتوياتها.

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