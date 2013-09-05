انعقاد مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام بأمستردام

يعقد مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام بأمستردام بهولندا، فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى إلى الأول من أكتوبر المقبل.

وصرح الدكتور عمرو لطفى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس أنه يشارك فى هذا المؤتمر السنوى العالمى حوالى 20 ألف طبيب متخصص فى جميع مجالات علاج الأورام من جميع أنحاء العالم.

وتشارك مصر بعدد كبير من أطباء الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

> وسيتم مناقشة جميع أنواع الأورام وكيفية علاجها وسيتم الإعلان عن أحدث أدوية علاج السرطان.

يذكر أنه فى نهاية المؤتمر سيتم الإعلان عن التوصيات الخاصة بعلاج مختلف أنواع الأورام بعد اتفاق العلماء المشاركين فى المؤتمر عليها.

جدير بالذكر، أن الدكتور عمرو لطفى سيلقى بحثا عن كيفية الحفاظ على الخصوبة فى مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيماوى.