الشعور بالوحدة يزيد من حالات الاكتئاب لدى المراهقين والشباب

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أنه قد ثبت علميا أن معاناة المراهقين والشباب من ازدياد درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الجنسين، وبصورة أكثر لدى الإناث، تمثل أزمة نفسية عميقة تهز كيانهم، وتهدد استقرارهم الداخلى، فيختل توازنهم النفسى نتيجة لانهيار توازنهم الاجتماعى، ويترتب على ذلك بطبيعة الحال عواقب وأخطار مرضية نفسية وجسمية، تظهر فى العديد من أشكال الاضطرابات والمشكلات المختلفة، والتى من أبرزها:

ـ تزايد نسبة الإصابة بضغط الدم المرتفع فى خلال أربعة أعوام من بدء الشعور بالوحدة النفسية.

> ـ احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية الخطيرة.

> ـ ظهور بعض الاضطرابات مثل الاكتئاب والحزن واللامبالاة والتبلد العاطفى وكراهية الذات وفقدان المهارات الاجتماعية.

> ـ وجود اضطرابات نفسية أخرى مثل فقدان أى هدف أو معنى للحياة والشعور بالضياع.

> ـ يسهم الشعور بالوحدة النفسية فى إدمان الكحوليات كعملية دفاعية من مواجهة المشاعر النفسية القاسية.

> ـ ظهور بعض الأمراض العقلية وانتشار الانحرافات السلوكية أحيانا.

> ـ قد يؤدى زيادة الشعور بالوحدة النفسية فى بعض الأحوال إلى محاولة الانتحار، أو الانتحار بالفعل.