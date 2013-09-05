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استشارى يوضح: النزيف البولى هو ظهور دم فى البول

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استشارى يوضح: النزيف البولى هو ظهور دم فى البول استشارى يوضح: النزيف البولى هو ظهور دم فى البول

قال الدكتور وليد السيد غنيمة أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية بطب قصر العينى، موضحا أن النزيف البولى هو ظهور دم فى البول يرى بالعين المجردة أو عند فحص البول فى المعمل، وفى كلتا الحالتين يجب أن يتم التحرى عن السبب الكامن وراء النزيف.

أكد دكتور غنيمة أن حدوث ذلك قد يسبب للمريض كثيراً من القلق، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بسبب شىء خطير، ومن الممكن أن يكون بسبب حالات بسيطة مثل النشاطات الرياضية العنيفة، كما يمكن أن يكون نتيجة تعاطى أدوية معينة، مثل أدوية التى تعطى لإحداث سيولة بالدم كالإسبرين أو مثل بعض الملينات وبعض الأنواع من الأطعمة، مثل التوت قد تسبب تلون البول باللون الأحمر.

ونصح غنيمة، من المهم أن تراجع طبيبك عند ملاحظتك لوجود دم فى البول، فالمريض غالبا ما يجهل عن كون الدواء أو الطعام أو التمارين الرياضية سببا للحالة، ولذلك فمن الأفضل أن يراجع الطبيب حتى لا يتعرض إلى مضاعفات أخرى قد تسبب فى مزيد من المتاعب الصحية.

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