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خالد سليم يغني لعبد الحليم حافظ في "قلعة عمان"

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خالد سليم يغني لعبد الحليم حافظ في "قلعة عمان" خالد سليم يغني لعبد الحليم حافظ في "قلعة عمان"

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 05-09-2013 16:28

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم، المطرب خالد سليم بصحبة فرقته الموسيقية، استعداداً لإحياء حفله الغنائى المقرر إقامته غدا، فى إطار فعاليات مهرجان قلعة عمان، وذلك فى مسرح جبل القلعة.

وأبدى خالد سعادته بالمشاركة فى المهرجان وقال "سعيد بالمشاركة فى هذه الفعالية الهامة خاصة وأننى سأقوم بغناء عدد من أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

من جانب آخر يستعد خالد عقب عودته من الأردن لإحياء عدد من الحفلات بمصر والدول العربية خلال الأشهر المقبلة.


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حفلة خالد سليم

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