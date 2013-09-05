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نيللي كريم: أنتظر عرض "الفيل الأزرق" في عيد الأضحى

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نيللي كريم: أنتظر عرض "الفيل الأزرق" في عيد الأضحى نيللي كريم: أنتظر عرض "الفيل الأزرق" في عيد الأضحى

كتب : محمد عبد الجليل منذ 10 دقائق

أكدت الفنانة نيللي كريم أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفيل الأزرق" والذي انتهت مؤخرا من تصوير دورها به أمام كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، الفيلم مقرر له أن يعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي في حالة عدم تأجيله بسبب الأحداث الجارية.

وقالت نيللي، في تصريح لـ"الوطن"، "أقدم شخصية لبنى، وهي الحبيبة السابقة لكريم عبدالعزيز وشقيقة خالد الصاوي، والتي يتهم شقيقها بقتل زوجته ويتم إيداعه في مصحة نفسية".

وعبرت نيللي عن سعادتها بالتعاون مع مروان والصاوي وكريم، مؤكدة أنها على ثقة من أن الفيلم سيلقى استحسان الجمهور عند عرضه.

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