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وفد الكونجرس يؤكد حرصه على نقل الصورة الواقعية للوضع فى مصر إلى الرأى العام

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وفد الكونجرس يؤكد حرصه على نقل الصورة الواقعية للوضع فى مصر إلى الرأى العام وفد الكونجرس يؤكد حرصه على نقل الصورة الواقعية للوضع فى مصر إلى الرأى العام

أكد وفد اللجنة الفرعية لشئون أوروبا وآسيا بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي “الكونجرس ” برئاسة السيناتور دانا رور باشير عن تفهمه لحقائق الأمور في بعد رؤيته للمشهد عن قرب وبصورته الصحيحة، معربا عن حرص أعضاءه علي نقل هذه الصورة الواقعية إلي الرأي العام الأمريكي.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوفد مجلس النواب الأمريكي الذى يزور مصر حاليا.

كما أكد الوفد دعمه لإجراءات المصرية لسرعة استعادة الأمن والاستقرار في مصر، معلنا دعمه وتأييده لخارطة المستقبل التي تستهدف تصحيح المسار الديمقراطي وتمكين الشعب المصري من التعبير عن إرادته في مناخ من الحرية والديمقراطية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.
> وقد حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة.

أ ش أ

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