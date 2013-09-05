صوتّي لمطبخ نجمة هوليوود الأجمل

بيروت_ ماغي شمّا

ربما تظنّين أن نجمات هوليوود لا يهتممن سوى للفنّ وحياة الشّهرة والأضواء، الا أنّ الكثيرات منهنّ لا يهملن حياتهنّ المنزلية وحتى الاهتمام بأمور المطبخ، فالطبخ فنّ والاهتمام بدكور البيت فنّ وذوق أيضاً.

موقع "سيدتي نت" يدخل إلى منازل نجمات هوليوود، ويعرض لك مجموعة صور لمطابخ النجمات حيث يحضرنّ الطعام لتختاري المطبخ الذي نال اعجابك.

مطبخ المغنيّة العالميّة Celine Dion مطبخ الفنانة Christina Aguilera مطبخ الفنانة العالمية Jennifer Lopez مطبخ النجمة الأمريكية Kim Kardashian طبخ الفنانة العالمية Lady Gaga مطبخ الفنانة العالمية Rihanna







