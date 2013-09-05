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صوتّي لمطبخ نجمة هوليوود الأجمل

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صوتّي لمطبخ نجمة هوليوود الأجمل صوتّي لمطبخ نجمة هوليوود الأجمل

الخميس 05-09-2013 18:24

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    للفخامة عنوان بارز في مطبخ المغنيّة العالميّة Celine Dion الريفي

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    مطبخ الفنانة العالمية Rihanna يتّسم بالفخامة والأناقة العصرية

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    "الباركيه" يغطي مطبخ النجمة الأمريكية Kim Kardashian

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    الأبيض يضفي فساحة على مطبخ الفنانة العالمية Jennifer Lopez

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    الأبيض يسيطر على مطبخ الفنانة العالمية Lady Gaga الفسيح

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    ديكور مطبخ الفنانة Christina Aguilera يعكس شخصيتها الجدلية

بيروت_ ماغي شمّا

ربما تظنّين أن نجمات هوليوود لا يهتممن سوى للفنّ وحياة الشّهرة والأضواء، الا أنّ الكثيرات منهنّ لا يهملن حياتهنّ المنزلية وحتى الاهتمام بأمور المطبخ، فالطبخ فنّ والاهتمام بدكور البيت فنّ وذوق أيضاً.
موقع "سيدتي نت" يدخل إلى منازل نجمات هوليوود، ويعرض لك مجموعة صور لمطابخ النجمات حيث يحضرنّ الطعام لتختاري المطبخ الذي نال اعجابك.

 

 
مطبخ المغنيّة العالميّة Celine Dion   مطبخ الفنانة Christina Aguilera

 

 

 

     
 
مطبخ الفنانة العالمية Jennifer Lopez   مطبخ النجمة الأمريكية Kim Kardashian

 

 

 

     
 
طبخ الفنانة العالمية Lady Gaga   مطبخ الفنانة العالمية Rihanna

 

 

 

 


 

 


 

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