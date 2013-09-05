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عقد امتحانات محو الأمية بالإسماعيلية فى الفترة من 15/9 إلى 19/9/2013

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عقد امتحانات محو الأمية بالإسماعيلية فى الفترة من 15/9 إلى 19/9/2013 عقد امتحانات محو الأمية بالإسماعيلية فى الفترة من 15/9 إلى 19/9/2013

أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الإسماعيلية عن عقد امتحانات محو الأمية ابتداء من الأحد 15/9/2013 وحتى الخميس 19/9/2013، وذلك للدارسين النظامين بفصول محو الأمية.

وتيسيرا على المواطنين قررت الهيئة أن يعقد الاختبار فى نفس أماكن الدراسة، وفى نفس الإدارات التعليمية، وتم تخصيص موعد لكل مركزا دارى على أن تكون البداية بإدارة التل الكبير يوم الأحد الموافق 15/9/2013، وفى اليوم التالى الاثنين الموافق 16/9/2013 إدارتى فايد والقصاصين ويوم الثلاثاء 17/9/2013 تعقد اختبارات إدارات أبوصوير ومركز ومدينة الإسماعيلية، ويوم الأربعاء 18/9/2013 إدارتى القنطرة شرق والقنطرة غرب.

على أن يكون اليوم الأخير الخميس 19/9/2013 مخصص لاختبارات المجندين بالشرطة والقوات المسلحة.

وفى إطار حرص الهيئة على مراعاة ظروف الدارسين فقد قررت عقد الامتحانات فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى جميع أيام الامتحانات.

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مصر 365