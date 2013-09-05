سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة استعدادا للعام الدراسى

تفقد صباح اليوم الخميس اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والقائم بأعمال المحافظ لحين تعيين محافظ جديد، بعض مدارس مدينة الغردقة استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

وبدأت الجولة بمدرسة الميناء، محمد فريد الإعدادية, وبعض المدارس بالمدينة ورافقه أثناء الجولة مصطفى أحمد حسن وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التعليمية وقف خلالها على استعدادات المدارس للعام الجديد.

وقد التقى خلال الجولة بمديرى المدارس، وحثهم على البداية الجادة للعام الدراسى، والعمل على خلق بيئة جاذبة للطلاب، كما أكد لهم أهمية استكمال جميع ما خصص للمدرسة من تجهيزات وإبلاغ الإدارة بجميع الاحتياجات.