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76 مليون جنيه لإقامة 10 مشروعات استثمارية جديدة بمحافظة البحيرة

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76 مليون جنيه لإقامة 10 مشروعات استثمارية جديدة بمحافظة البحيرة 76 مليون جنيه لإقامة 10 مشروعات استثمارية جديدة بمحافظة البحيرة

أعلن د.المهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة، أنه تمت الموافقة على عدد 10 مشروعات استثمارية جديدة بنشاطات متنوعة فى مجالات مستلزمات الرى والخراطيم وفلاتر مياه ومطاحن وثلاجات، بتكاليف استثمارية تقدر بحوالى 75 مليونا و977 ألف جنيه، وتوفر 228 فرصة عمل.

وأكد المحافظ، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمناطق الصناعية، ضرورة فصل إدارة المنطقة الصناعية بوادى النطرون عن الوحدة المحلية بالمدينة وعمل كيان وهيكل مستقل تنظيميا وماليا وإداريا يلتزم بكافة اللوائح والقوانين الموضوعة للمنطقة الصناعية بوادى النطرون.

ووجه هدهود بإعادة الرسم المعمارى والتخطيط العمرانى للمنطقة الصناعية الثالثة والرابعة، مع مراعاة بعد المسافة بين المصانع وخط الضغط العالى، ودراسة الموقف المالى والقانونى لكافة المستثمرين مع مراعاة مناقشة المشروعات الاستثمارية مع أصحابها لضمان عدم حدوث تكرار لتلك المشروعات داخل المنطقة ولسهولة تسويق منتجاتها.

كما وجه بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين وتوجيه خطابات شكر لهم لمساهمتهم فى زيادة الاستثمار ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مع التركيز على الترويج للمنطقة الصناعية بوادى النطرون عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

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مصر 365