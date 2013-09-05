بالصور.. محافظ البحيرة يطالب بتفعيل دور البنوك فى استثمارات المحافظة

طالب الدكتور "مصطفى هدهود"، محافظ البحيرة، بضرورة تنشيط وتفعيل دور البنوك فى الاستثمارات المختلفة والاستفادة من أرصدتها فى المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة بالمحافظة (البنك الأهلى- بنك مصر- بنك القاهرة- بنك الإسكندرية- بنك التنمية والائتمان الزراعى- بنك التعمير والإنشاء)، بحضور نادية عبده، نائب المحافظ، ومحمد الصيرة، السكرتير العام المساعد، لبحث إمكانية تعظيم دورهم فى المساهمة فى تحقيق طفرة استثمارية بكافة القطاعات الاستثمارية، حيث وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بتشكيل لجنة تضم مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى والمكتب الهندسى وإدارة الأملاك والأبنية التعليمية بالتنسيق مع مسئول الاستثمار وخدمة العملاء ودراسات الجدوى بالبنوك لعمل زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية بوادى النطرون ومدينة النوبارية وحوش عيسى للوقوف على أهم فرص الاستثمار بها.

وكذلك إطلاع البنوك على الخطط التنموية والاستثمارية التى تتبناها المحافظة فى مجالات الإسكان وتطوير الأفران وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح، وتنمية مشروع البتلو وتسمين المواشى لتعظيم الثروة الحيوانية.

كما وجه محافظ البحيرة أيضا ببحث إمكانية تخفيض فوائد القروض الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات منحها لتشجيع صغار المستثمرين.