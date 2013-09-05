ناتبت السعودية توقع عقد تمويل بقيمة 266.6 مليون دولار مع 3 بنوك محلية

أعلنت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" السعودية التابعة لشركة اللجين اليوم الخميس توقيع عقد تمويل إسلامى مع البنك السعودى الفرنسى والبنك الأهلى التجارى ومجموعة سامبا المالية بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال (266.6مليون دولار).

ويمتد التمويل من سبتمبر الجارى وحتى نهاية ديسمبر عام 2021 بهدف سداد قرض مؤقت.

وأوضحت الشركة فى بيان أنه تم الحصول على التمويل بضمان رهن أسهم "ناتبت" التى تعود ملكيتها لكبار مساهميها ومن ضمنهم شركة اللجين.

وتمتلك شركة اللجين 57.4% من رأسمال "ناتبت" التى تعمل فى مجال إنتاج البروبلين والبولى بروبلين.