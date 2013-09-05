محافظ كفر الشيخ يكلف الطرابلسي للعمل كرئيس لمدينة قلين والدماطي لمطوبس

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ القرار رقم 12352 لسنة2013 بتكليف اللواء أحمد ماجد الطرابلسى محمد نظمى للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

> والقرار رقم 12353 لسنة2013 بتكليف اللواء أحمد بسيونى محمد زيد للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق .

> كما أصدر المحافظ القرار رقم 12365 لسنة 2013 بتكليف اللواء أشرف محمد رجب الدماطى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس وعبد الخالق اسماعيل عبد الخالق غنيم من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا و المهندس السعيد عطية عبدالله من العمل نائبا لرئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل رئيسا لمدينة مصيف بلطيم .

وتضمن القرار ندب محمد عبد الحميد عنتر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للعمل بديوان عام المحافظة ، وفادى عبد الفضيل اسماعيل قاسم رئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل بديوان عام المحافظة .

> وتضمن القرار انهاء تكليف سيد أحمد سيد أحمد نافع من القيام باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس وعودته إلى عمله الأصلى .

> وقد تم اخطار وزارة الدولة للتنمية المحلية لاتخاذ اللازم واخطار ادارة شئون العاملين بالمحافظة لتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ صدورها.