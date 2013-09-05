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مطار القاهرة جاهز لأولى رحلات الحج

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مطار القاهرة جاهز لأولى رحلات الحج مطار القاهرة جاهز لأولى رحلات الحج
لكل شركة نظام في إنهاء إجراءات سفر الحجاج وموعد رحلات الوصول

كتب : حسن حسين منذ 21 دقيقة

عقدت شركة ميناء القاهرة الجوي، مؤتمرا للتنسيق والتخطيط والتحضير لموسم حج هذا العام من مبنى الركاب رقم (1) ومبنى الرحلات الموسمية لتلافي جميع معوقات وملاحظات الأعوام السابقة، والتأكيد على انتهاء الجهات المشاركة في موسم الحج من إعداد ترتيباتها، وأكد المؤتمر أن شركات الطيران المشتركة في موسم الحج لهذا العام "شركة للطيران والخطوط ، إضافة إلى شركات الطيران الأخرى وهي نسمة للطيران وآير كايرو للطيران والمصرية العالمية للطيران والنيل للطيران". شارك بالمؤتمر جميع الجهات العاملة بالمطار.

وتقرر أن يكون لكل شركة نظام في إنهاء إجراءات سفر الحجاج وحتى موعد رحلات الوصول، وتقرر لشركة مصر للطيران أن تبدأ موسم الحج يوم السبت الموافق 21/9/2013، ويخصص مبنى الرحلات الموسمية لسفر ووصول رحلات جدة والمدينة لشركة مصر للطيران، وتخصيص عدد 2 باب جانبي يمين ويسار المبنى؛ لدخول الركاب وتجميع الرحلات داخل الصالة، ويتم غلق باقي أبواب المبنى ومنع دخول المودعين، ويتم فتح مبنى الإحرام الخارجي للحجاج المغادرين، وفتح مبنى الإحرام الداخلي في المنطقة الجمركية لركاب الترانزيت الذين يمكن استقبالهم داخل الصالة، وتبدأ مرحلة عودة الحجاج يوم الجمعة الموافق 18/10/2013.

وبالنسبة لشركة الخطوط الجوية السعودية، يبدأ موسم سفر الحجاج يوم الخميس الموافق 3/10/2013، تخصص صالة السفر رقم 2 لرحلات السفر لجميع رحلات الخطوط الجوية السعودية، وتستخدم صالة البترول في أوقات الذروة لبعض رحلات الخطوط الجوية السعودية بعد التنسيق مع الجهات المشاركة في موسم الحج بالمطار، ومنع دخول المودعين لصغر المساحة، ويتم دخول الركاب من صالة السفر رقم (1) من بابين أحدهما لشركات الطيران العاملة في صالة السفر (1) والباب الثاني يخصص لركاب الخطوط الجوية السعودية وذلك لمنع التداخل مع رحلات الشركات الأخرى، وتحقيق الانسيابية في الدخول.

وقررت شركة الميناء، نقل رحلات الطيران الداخلي من صالة الوصول رقم (2) إلى صالة الوصول رقم (4) المخصصة للطائرات الخاصة، كما قررت أيضا تحويل صالة الوصول رقم (2) لتكون صالة وصول دولي ونقل رحلات الوصول لشركات الطيران التي يتم استقبالها بصالة الوصول رقم (3) وعددها (14) شركة طيران إلى صالتي الوصول (1 و2).

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