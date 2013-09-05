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عمرو موسى يلتقى قيادات "تمرد" للتوافق حول لجنة "الخمسين"

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عمرو موسى يلتقى قيادات "تمرد" للتوافق حول لجنة "الخمسين" عمرو موسى يلتقى قيادات "تمرد" للتوافق حول لجنة "الخمسين"

كتب : محمود حسونة وعمرو حامد منذ 19 دقيقة

التقى ظهر اليوم، عمرو موسي، عضو لجنة الخمسين والقيادى بجبهة الإنقاذ، مع محمود بدر، المتحدث الرسمي لحملة تمرد، للحديث عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف.

وشدد بدر خلال اللقاء، على احترامه لموسى، وتقدير لدوره، ودعمه لنقيب المحامين سامح عاشور كرئيس للجنة الخمسين، موضحًا أهمية توحيد الجهود، للخروج بدستور مدني ديمقراطي يليق بمصر الثورة ويضمن حقوق المصريين، فيما أكد موسى من جانبه، حرصه على التوافق، واحترامه لشباب الثورة، وضرورة التنسيق معهم في جميع المواقف.

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