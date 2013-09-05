كاكا: ميلان هو المكان المثالي لأستعيد رغبتي في اللعب .. ولا ألوم مورينيو

(إفي) - صرح لاعب كرة القدم البرازيلي ريكاردو كاكا بأنه يرى أن ناديه الحالي ميلان الإيطالي هو المكان "المثالي" لكي يستعيد رغبته في اللعب مجددا بعد أن فقدها مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الإيطالية اليوم الخميس، بعد نحو عشرة أعوام من أول مؤتمر صحفي أقامه بعد انضمامه إلى ميلان في المرة الأولى عام 2003 والذي حقق فيه نجاحا كبيرا حيث حصد معه الكرة الذهبية عام 2007 ورحل عنه في 2009 لكي ينضم إلى ريال مدريد ولكنه لم يقدم أداء جيدا معه ولم يحظ بالمشاركة كأساسي.

وأضاف كاكا: "ميلان هو المكان المثالي لاستعادة رغبتي في لعب كرة القدم التي فقدتها مع ريال مدريد"، مبينا أن الأمور لم تسير بنحو جيد مع الملكي كما أنه لم يتمكن من تقديم المستوى المطلوب.

وبالرغم من ذلك يرى كاكا أن تجربته مع ريال مدريد كانت بمثابة خبرة جيدة "فلقد نضجت بشكل أكبر وسط الشكوك والتردد ما بين قرار الرحيل والبقاء، فأنا لم يعجبني البقاء في ريال مدريد بدون أن ألعب ومن هنا فقدت رغبتي في اللعب".

كما أوضح كاكا أنه يتمتع الآن بلياقة بدنية جيدة رغم عدم لعبه مع الريال، مبينا أنه قبل التحدي الكبير بالعودة إلى ميلان خاصة بعد أن عرف أنه ليس ضمن خطة مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي.

ومن ناحية أخرى قال كاكا إنه لا يحمل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد، مسئولية عدم لعبه مع الملكي "فمورينيو ليس مذنبا على الإطلاق، لقد علمني الكثير حول كرة القدم وأشياء أخرى مثل التحلي بالصبر والقوة".

وأضاف أن أنشيلوتي كان صريحا معه منذ توليه تدريب ريال مدريد، وأن الفريق الملكي كان لديه خطة جديدة ولاعبين جدد مما أدى إلى اتساع الهوة بينه وبين الفريق وهو ما دفعه للرحيل.

وأبدى كاكا استعداده للعب على الفور مع ميلان الذي يضم لاعبين كبار كما أن الفريق في وضع جيد ويتمتع بخبرة عالمية، على حد تعبيره.

وشارك في المؤتمر الصحفي بجانب كاكا نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي أدريانو جالياني، الذي أكد أن البرازيلي باق مع النادي لعامين نافيا ما تردد عن أن التعاقد يمتد لبضعة أشهر فقط لكي ينتقل بعدها اللاعب إلى لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.