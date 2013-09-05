بلدية العين تفوز بجائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية

فازت بلدية مدينة العين بجائزة منظمة العواصم و المدن الاسلامية ،في دورتها التاسعة عن مشروع سوق العين المركزي للمواشي و الدواجن و الاعلاف و مرافقه ،ضمن جائزة المنظمة للمشروعات و الخدمات البلدية في مجال الادارة و الانظمة البلدية، وذلك في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة الذي اقيم في مدينة مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وحضور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية.

و تسلم درع الجائزة من سمو الامير منصور بن متعب بن عبد العزيز نيابة عن مدير عام بلدية مدينة العين كل من عبد الله حمد الشامسي مدير إدارة علاقات المجتمع بالقطاع الشرقي مدير عقد السوق المركزي للمواشي والدواجن والأعلاف ومرافقه و الرامس عامر العامري مدير إدارة علاقات المجتمع بالقطاع الشمالي. واكد عبد الله حمد الشامسي ، مدير إدارة العلاقات والمجتمع ، أن الفوز يأتي نتيجة للجهود والتعاون المستمر بين بلدية مدينة العين وبين شركة نايل وبن حرمل المعنية بإدارة مشروع السوق المركزي ، منوها بأنه يمثل توجهات بلدية مدينة العين في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين الحكومي و الخاص و دعم هذه الشراكة في تقديم افضل الخدمات لمدينة العين و سكانها و زوارها . وقال : اننا نفخر بالحصول على جائزة رائدة كجائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية و التي جاءت تتويجا للنجاح الذي حققه مشروع السوق المركزي للمواشي والدواجن والأعلاف ومرافقه.