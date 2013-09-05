لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي توصي بإلغاء التأشيرة لمواطني الإمارات

وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل وشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي اليوم على تقرير يوصي بإلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ماريا غابريلي عضوة اللجنة والتي أعدت التقرير في اجتماع اللجنة إن الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع أوروبا ولا يوجد خوف من الهجرة غير القانونية كما أن مواطني الإمارات يأتون إلى أوروبا للأعمال أو السياحة أو العلاج أو الدراسة مؤكدة أن الإمارات ستلتزم بمعاملة مواطني الاتحاد بالمثل فيما يتعلق بالتأشيرات.

وقال مسؤول من المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع إن المفوضية تحبذ إلغاء التأشيرة بالنسبة لمواطني الإمارات.

وبهذا تكون الإمارات أول دولة عربية يحق لمواطنيها دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة دخول.

وسوف تصوت اللجنة على التقرير أواخر هذا الشهر ثم يعرض على البرلمان الأوروبي كله ثم مجلس وزراء الاتحاد للموافقة النهائية مع منتصف العام القادم.

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