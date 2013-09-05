بنك مصر يرعي الدورة الرياضية للشباب للعام الثاني على التوالى

كتب : اسماعيل حماد الخميس 05-09-2013 14:07

أعلن بنك مصر، اليوم، عن رعايته للدورة الرياضية للشباب، للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحضور خالد عبد العزيز، وزير الدولة لشؤون الشباب، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة البنك.

ويقوم البنك برعاية البطولة الرياضية في مجال كرة القدم، والتي يشارك فيها ما يقرب من 5 آلاف لاعب، يمثلون 408 فريق من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتنفذ على أربعة مراحل، بواقع 3 مراحل أولية، خلال الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر الجاري، ومرحلة التصفيات النهائية خلال الفترة من 14 حتى 18 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات للفتيات أعضاء مراكز الشباب، في مجال تنس الطاولة.

وقال البنك إن رعايته للبطولة، تأتي في إطار دوره فى المسؤولية المجتمعية، باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، فيما تتركز مساهمات البنك في التنمية المجتمعية، على محاور رئيسية، منها الرياضة والصحة والتعليم.