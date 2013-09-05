"الطيب" يوافق على زيادة الدورات التدريبية للأئمة الأفغان برابطة خريجي الأزهر

كتب : وائل فايز الخميس 05-09-2013 14:46

وافق الدكتور أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، على زيادة المنح الدراسية لدولة أفغانستان، وزيادة عدد الدورات التدريبية بالرابطة العالمية لخريجي الأزهر والمنح الدراسية، جاء ذلك بعد مطالبة مُتدربي أفغانستان بهذه الزيادة رغبة للاستفادة التي لمسوها من الدورات التدريبية التي عقدت لهم بعد عودتهم إلى أفغانستان، وأشاروا إلى أنهم تعلموا الكثير حول اتباع المنهج الوسطي والحفاظ على مقاصد الشريعة واحترام أصحاب الدينات الأخرى.

كما أبدى المتدربون استعدادهم، للعمل على تقوية الروابط بين العلماء وتعزيز مفهوم التسامح في العائلة والمسجد والمكتب، وتجنب ضيق الآفق في جميع المجالات، كما أكد المتدربون أنه لا تطرف أو إرهاب في الإسلام حيث أن القرآن الكريم شدد مرارًا على السعي وراء الوسطية والاعتدال.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أن هذه الدورات تأتي في إطار دور الرابطة لترسيخ مفهوم المنهج الأزهري الوسطي ونشره بجميع أنحاء العالم، لاسيما أن العالم الإسلامي الآن يمر بأخطار محدقة وتحديات تستهدف كيانه وحضارته.

وأشار القوصي، إلى أن الرابطة هي نافذة للأزهر من أجل التواصل مع خريجيه على مستوى العالم وإعدادهم ليكونوا خير ممثلين للأزهر وللإسلام في بلادهم وينشرون صحيح الدين من خلال سلوكهم ومعاملاتهم اليومية.