بابا الفاتيكان يصلي من أجل رفض "التدخل المسلح" في سوريا

كتب : أ ف ب الخميس 05-09-2013 15:47

يجمع الفاتيكان، الخميس، سفراء العالم أجمع، المعتمدين لدى الكرسي البابوي، ليشرح لهم رفض البابا أي تدخل مسلح، بما في ذلك الأجنبي في النزاع بسوريا.

وسيعقد عدد كبير من مسؤولي أمانة سر دولة الفاتيكان هذا الاجتماع، بعد الرفض الذي أعلنه البابا فرنسيس ضد التدخل العسكري، وهي الخطوة الغير مسبوقة منذ عشر سنوات، عندما أعلن البابا يوحنا بولس الثاني معارضته حرب الرئيس جورج بوش في العراق.

وقرر البابا والفاتيكان، بعد التجربة السلبية لذاك التدخل، الذي قوض استقرار العراق بصورة دائمة، أن يحشدا بكل الوسائل الممكنة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، الكاثوليك والمسيحيين، وأتباع الديانات الأخرى، وغير المؤمنين، في يوم صوم وصلاة السبت، في كل أنحاء العالم، للتعبير عن رفض الحرب.

وسيرأس البابا شخصيا، أمسية صلاة، تستمر أربع ساعات، مساء السبت، في ساحة القديس بطرس.

وقد دان البابا فرنسيس الاحد الماضي بحزم استخدام الاسلحة الكيميائية ورفض رفضال قاطعا اي تدخل عسكري اجنبي.

ولاقت دعوة البابا فرنسيس الى الصوم والصلاة تأييدا من خارج الكنيسة الكاثوليكية من المسلمين واتباع الديانات الاخرى ولدى الحكومة الايطالية.

وذكر عدد كبير من ابرز الصحف الايطالية ان مفتي سوريا احمد بدر الدين حسون رحب بالدعوة. وهو يريد التوجه الى ساحة القديس بطرس، حتى لو ان حضوره غير مرجح، وطلب من المسلمين الاشتراك مع البابا في الصلاة.

وسجل تأييد آخر من وزيرة الخارجية الايطالية العلمانية ايما بونينو، العضو في الحزب الراديكالي المعروف بحملته القوية في السبعينات من اجل الطلاق والاجهاض، واعربت عن استعدادها للصوم ايضا من اجل السلام.

وقال وزير الدفاع الايطالي ماريو مورو الكاثوليكي المحافظ انه يريد المشاركة في الصوم.

واكد عدد من الحركات الكاثوليكة مثل فوكولاري وسانت ايجيديو دعمها التام لدعوة البابا.

وفي تصريح الى اذاعة الفاتيكان قال سكرتير المجلس البابوي للعدل والسلام (يعادل وزارة العدل) المونسنيور ماريو توسو ان "النزاع في سوريا يحتوي على كل المكونات لانفجار حرب عالمية". وقد كرر الهواجس التي عبر عنها اسقف حلب المونسنيور انطون اودو وكررها من بعده آخرون..