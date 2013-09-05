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"أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد جراحيها بسوريا فى ظروف غامضة

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"أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد جراحيها بسوريا فى ظروف غامضة "أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد جراحيها بسوريا فى ظروف غامضة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم "الخميس" عن مقتل أحد جراحيها بسوريا فى ظروف لا تزال غامضة بالنسبة لها.

وأضافت المنظمة ومقرها باريس فى بيان صحفى، أنه تم العثور على جثمان الطبيب الجراج محمد الأبيض (28 عاما)، وهو سورى الجنسية، أمس الأول "الثلاثاء" بمحافظة حلب.

وأعرب المنظمة عن إدانتها لما وصفته بأنه "اعتداء" ضد طبيب كان يعمل بلا كلل من أجل تحسين الوضع الإنسانى المتردى فى هذه المنطقة من سوريا بينما تعيش بلاده فى حالة حرب، مشيرة إلى أنه ليس لديها حتى الآن تفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وأكد جوان تيبو المدير العام لأطباء بلا حدود أن المنظمة تعرب عن استيائها إزاء الاعتداء على "الطبيب الشاب الذى كان يعمل على إنقاذ حياة السوريين المتضررين من النزاع".

وأضاف أن منظمته "تشعر بالقلق من احتمال تأثير ذلك الاعتداء مباشرة على قدرة الجهات الفاعلة لتوفير المساعدة الطبية فى حالات الطوارئ" فى سوريا مشددا على التزام المنظمة بضمان حماية موظفى المساعدة الإنسانية.

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مصر 365