رأفت حمدونة: المحاكم الإسرائيلية تدين 99 % ممن يمثلون أمامها

قال الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، إن الاحتلال الصهيونى يتخذ من القضاء مبررا لتمرير أوامر أجهزة الأمن الصهيونية، لافتا إلى أن هذه المحاكم صورية يستخدمها الاحتلال فى الوقت والكيفية التى تريد.

وأشار حمدونة فى تصريح اليوم "الخميس" إلى تقرير عسكرى إسرائيلى نشرته صحيفة "هآرتس" بين الجرائم التى ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين بذريعة القانون، مؤكدا أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تدين باستمرار كل الفلسطينيين (نحو 99.7%) الذين يمثلون أمامها.

ولفت إلى أن قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للأسرى والاعتقال الإدارى وغير ذلك من الانتهاكات دلالة واضحة على التمييز وزيف الديمقراطية الذى يدعيه ويسوقه الاحتلال كذبا.

وقال إن التقرر الإسرائيلى أوضح أن المحاكم العسكرية نظرت فى 9545 ملفا تتعلق خصوصا بأنشطة منوعة وصفت بـ"المعادية" انتهت منها 25 قضية فقط بالحكم بالبراءة، وأن اللجنة العسكرية المسئولة عن طلبات الاعتقال الإدارى وافقت على 98.77 % من طلبات الاعتقال المقدمة من قبل السلطات الصهيونية.

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