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آية الله خامنئى ينتقد بشدة سياسة واشنطن تجاه سوريا

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آية الله خامنئى ينتقد بشدة سياسة واشنطن تجاه سوريا آية الله خامنئى ينتقد بشدة سياسة واشنطن تجاه سوريا

انتقد قائد الثورة الإسلامية فى إيران آية الله السيد على خامنئى سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، حيث قال خامنئى لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم "الخميس" إن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء جسيمة فيما يتعلق بالشأن السورى وسيلحق بها الضرر قطعا، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وأضاف قائلا إن الولايات المتحدة والدول الغربية أثارت موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية وهددت سوريا بالتدخل العسكرى لدواع إنسانية فى حين أن سجل واشنطن حافل بانتهاكات حقوق الإنسان فى جوانتانامو وأبو غريب.

ونقلت مهر عن خامنئى قوله ان الولايات المتحدة التزمت الصمت حينما استخدم "الديكتاتور" العراقى السابق صدام حسين شتى صنوف الأسلحة الكيمياوية ضد أهالى حلبجة وعدة مدن إيرانية واليوم تحاول أن تتدخل عسكريا فى الشأن السورى بدوافع إنسانية.

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الولايات المتحدة تخطئ فى حساباتها إزاء الملف السورى وسيلحق بها الضرر قطعا.

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