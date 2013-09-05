"حزب الله" يصف التهديد بالعدوان على سوريا بـ"الإرهاب المنظم"

وصفت كتلة حزب الله فى البرلمان اللبنانى "الوفاء للمقاومة" التهديد بالعدوان على سوريا بأنه إرهاب منظم ومباشر ويشكل تحديا للمنطقة وشعوبها وتهديدا سافرا للسلم والأمن الإقليمى والدولى.

وأكدت فى بيان لها عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد، رفضها وإدانتها للتهديد بالعدوان أيا تكن ذرائعه وحدوده، معتبره أنه أعجز من أن يخفى أهدافه الرامية إلى استنهاض الذراع الإسرائيلية مجددا ومحاولة أحكام القبضة الاستعمارية الغربية على المنطقة وثرواتها.

واعتبرت أن بلوغ الإدارة الأمريكية مرحلة التورط المباشر بالعدوان على سوريا، يؤكد بأن الأزمة التى عصفت بها منذ أكثر من سنتين لم تكن إلا حلقة تآمرية فى سياق مشروع إستراتيجى حالم بالسيطرة الأجنبية على المنطقة. ونبهت إلى أن التحديات التى تحيط بالبلاد والمشاكل التى تتفاقم فيها وحالة الركود التى أصابت المؤسسات الدستورية الحكومية والنيابية، تضع لبنان أمام مفترق خطير يتهدد استقراره ومصيره.

واتهمت فريق 14 آذار بما آلت إليه الأمور نتيجة إصراره على العرقلة والتعطيل لجلسات المجلس النيابى من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى عبر وضعه الشروط التعجيزية، الأمر الذى يؤكد رفض هذا الفريق للمشاركة الحقيقية وتعمده إحداث فراغ فى السلطة انتظارا لمتغيرات يتوهم أنها ستمنحه الفرصة المناسبة للتفرد فى حكم البلاد.