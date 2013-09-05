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الفاتيكان ينفى اتصال البابا بالأسد ويبعث برسالة لبوتين حول أحداث الشرق الأوسط

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الفاتيكان ينفى اتصال البابا بالأسد ويبعث برسالة لبوتين حول أحداث الشرق الأوسط الفاتيكان ينفى اتصال البابا بالأسد ويبعث برسالة لبوتين حول أحداث الشرق الأوسط

نفى الناطق الرسمى باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردى إجراء أى اتصال هاتفى بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس السورى بشار الأسد. وقال إن "المكالمة الهاتفية المزعومة للبابا فرنسيس مع الرئيس السورى بشار الأسد.. لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "إن البابا قد بعث برسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمناسبة انعقاد قمة العشرين، وتحدث فيها عن الأزمة الاقتصادية والصراعات الدائرة فى الشرق الأوسط، وخاصة فى سوريا". وتابع "كما طالب البابا فى رسالته الدول العشرين المشاركة فى القمة بالعمل على تفادى خطر معاناة جديدة" للشعب السورى". وأضاف "من البديهى أن البابا يعارض أى تدخل عسكرى".

تجدر الإشارة إلى أن 71 سفيرا لدى حاضرة الفاتيكان استجاب إلى دعوة أمانة سر دولة الفاتيكان للقاء صباح اليوم للتعريف بمبادرة البابا فرانسيس، من أجل السلام فى سوريا والشرق الأوسط والعالم بكامله".
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