جابر نصار : رفضت إدخال مدرعات للجامعة أثناء فض إعتصام “النهضة”

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه طُلِبَ منه أثناء فض اعتصام النهضة أمام الجامعة إدخال آليات عسكرية لكلية الزراعة، لتأمين بعض القوات، ولكنه رفض ذلك رفضًا قاطعا، وقال “رفضت إقحام جامعة القاهرة فى معركة هى ليست طرفًا فيها”.

وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالجامعة “حدث نفس الأمر عندما طلب منى أحد الضباط فى الشارع إدخال مدرعة ولكنى رفضت، مفسّرًا ذلك بأن الضباط فى الشارع كانوا يطلبون ذلك من أجل استعدادات أكثر صرامة لمواجهة الشغب”.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن القيادات العليا فى الجيش والشرطة تتفهم جيدًا الأمر، ولم تطلب أن يدخل جامعة القاهرة أية مدرعات أو آليات عسكرية أثناء فض اعتصام النهضة