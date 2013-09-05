أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

جابر نصار : رفضت إدخال مدرعات للجامعة أثناء فض إعتصام “النهضة”

  • 9
Google+ Print
جابر نصار : رفضت إدخال مدرعات للجامعة أثناء فض إعتصام “النهضة” جابر نصار : رفضت إدخال مدرعات للجامعة أثناء فض إعتصام “النهضة”

الدكتور جابر جاد نصار – رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه طُلِبَ منه أثناء فض اعتصام النهضة أمام الجامعة إدخال آليات عسكرية لكلية الزراعة، لتأمين بعض القوات، ولكنه رفض ذلك رفضًا قاطعا، وقال “رفضت إقحام جامعة القاهرة فى معركة هى ليست طرفًا فيها”.

وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالجامعة “حدث نفس الأمر عندما طلب منى أحد الضباط فى الشارع إدخال مدرعة ولكنى رفضت، مفسّرًا ذلك بأن الضباط فى الشارع كانوا يطلبون ذلك من أجل استعدادات أكثر صرامة لمواجهة الشغب”.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن القيادات العليا فى الجيش والشرطة تتفهم جيدًا الأمر، ولم تطلب أن يدخل جامعة القاهرة أية مدرعات أو آليات عسكرية أثناء فض اعتصام النهضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا