إنجي حمدي تستقيل من 6 ابريل وتتمنى عودة الحركة لدورها

أعلنت إنجي حمدي، المتحدثة باسم حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر، استقالتها من الحركة في بيان رسمي باسمها من البريد الاليكتروني الخاص بلجنة الإعلام بالحركة، مؤكدة أن الحركة أصبحت لا تعبر عنها في المرحلة الحالية.

> وجاء في نص الاستقالة “بعد 6 سنوات في الحركه قاومنا فيهم نظام مبارك والمجلس العسكري ومرسي والى يومنا هذا، سأستمر في مقاومة الظلم وتحقيق واستكمال اهداف الثورة. وأتمني أن تعود حركة 6 ابريل لحركة ضمير للمجتمع تلم شمل الجميع كما حلمنا بها”.

> جدير بالذكر أن إنجي حمدي من أبرز قيادات الحركة منذ تأسيسها عام 2008، وهي أحد مؤسسي وشغلت مناصب إدارية بها قبل ثورة 25 يناير وبعدها وكانت المنسقة الإعلاميه للحركة وعضوا بالمكتب السياسي والإداري.