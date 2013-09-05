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مدير الحجر الصحي يعتصم داخل مكتبه في المطار

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مدير الحجر الصحي يعتصم داخل مكتبه في المطار مدير الحجر الصحي يعتصم داخل مكتبه في المطار

كتب : حسن حسين الخميس 05-09-2013 15:34

دخل الدكتور الضواهري العشماوى مدير الحجر الصحي بالمطار، في اعتصام داخل مكتبه ظهر اليوم؛ اعتراضا على قرار الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بنقله إلى مقر الوزارة، وعودة الدكتورة أماني الإمام إلى المطار لشغل منصب مديرة الحجر الصحي خلفا للدواهري.

قرر الدواهري، الاستمرار في الاعتصام لحين البت في مظلمته التي تقدم بها للوزيرة. وكانت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، قد قررت اليوم، إعادة الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.

كانت لجنة التظلمات بالوزارة قررت إلغاء قرار تعيين الضواهري، وبناء عليه أصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة قرارا بعودة "الإمام"، بعد أن قررت لجنة التظلمات بالوزارة إلغاء قرار الدكتورة عبير بركات، مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، بتعيين الضواهري العشماوي، رئيسًا للحجر الصحي بمطار القاهرة، قبل شهرين، دون أسباب قانونية لتعيين الضواهري، وبناء عليه أصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة قرارًا بعودة "الإمام".

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