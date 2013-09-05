مصرع عامل من أعلى شجرة نخيل أثناء جني ثمار البلح بمركز جرجا بسوهاج‎

تلقى اللواء “أبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية بيت داود بوفاة “سعيد احمد عمر حامد” 47 سنه عامل، ويقيم بذات الناحية على أثر سقوطه من اعلى شجرة نخيل.

بالإنتقال والفحص وسؤال “محمود احمد عمر حامد” 53 سنه مدرس، ويقيم بذات الناحية “شقيق المتوفى” قرر بانه واثناء قيام شقيقه المذكور بجنى ثمار البلح من أعلى شجرة النخيل اختل توازنه وسقط على الارض مما نتج عنه وفاته ولم يتهم احد فى ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة افاد ان سبب الوفاة نتيجة اشتباه كسر بالفخذ الايسر واشتباه كسور بعظام الجمجمة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2260 اداري المركز لسنة 2013 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .