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“مالاوى” تبيع طائرة الرئاسة لإطعام 1.5مليون فقير

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“مالاوى” تبيع طائرة الرئاسة لإطعام 1.5مليون فقير “مالاوى” تبيع طائرة الرئاسة لإطعام 1.5مليون فقير

قالت وزارة الخزانة في مالاوي اليوم الخميس أن السلطات تنوي استخدام 15 مليون دولار جنتها من بيع طائرة الرئاسة في إطعام أكثر من مليون شخص يعانون من نقص مزمن في الغذاء.

وأغضبت مالاوي مانحين غربيين تمثل مساعداتهم نحو 40 في المئة من ميزانيتها عندما اشترت حكومة الرئيس الراحل بينجو وان موثاريكا طائرة داسو فالكون 900إي.إكس.تسع 14 راكباً عام 2009.

واهتمت رئيسة مالاوي جويس باندا – التي تولت السلطة بعد موثاريكا الذي توفي إثرإصابته بأزمة قلبية في إبريل  2012 – ببيع الطائرة وهي تسعى لإصلاح الأضرار التي خلفها الرئيس السابق الذي دخل في معارك مكلفة مع المانحين تركت الإقتصاد في حالة من الفوضى.

وقال المتحدث بإسم الخزانة “نيشنز مسويا “إن مبلغ الـ15 مليون دولار الذي حصلنا عليه من بيع طائرة الرئاسة سيستخدم محلياً في شراء ذرة للمساعدة في إطعام حشود تعاني نقص مزمن فى الغذاء وسيخصص جزء من هذا المبلغ لإنتاج البقول.”

وقال مسويا ان هذا مبلغ يمثل أكثر من نصف المبلغ المخصص لشراء الذرة حتى نهاية مارس يستفيد منه أكثر من  1.46 مليون شخص مسجلين بقوائم من يعانون فقراً مقدح لدى لجنة تقييم ضعفاء مالاوي المنبثقة عن الأمم المتحدة.

وكانت بريطانيا المانح الرئيسي للمساعدات لمالاوي انتقدت شراء الطائرة وخفضت ميزانية مساعداتها لحكومة الرئيس موثاريكا بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني (4.7 مليون دولار).

لكن باندا التي تواجه انتخابات عامة العام القادم حصلت على إشادة  غربية لإجراءات التقشف ومبادرات دعم الإقتصاد.

وخفضت باندا راتبها بنسبة 30 في المئة وتعهدت ببيع 35 سيارة مرسيدس تستخدمها حكومتها.

 

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