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تعرفوا على Lana Del Rey النسخة الغربية من إليسا

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تعرفوا على Lana Del Rey النسخة الغربية من إليسا تعرفوا على Lana Del Rey النسخة الغربية من إليسا

استطاعت النجمة اللبنانية إليسا أن تحقّق نجاحاً باهرا خلال مسيرتها الفنية. النجمة الأمريكيّة Lana Del Rey هي مثيلتها الغربيّة، من حيث تقارب الشكل وأسلوب الغناء الحنون، وصولاً إلى حبّهما كلّ ما هو كلاسيكي في الأزياء وتسريحات الشعر.
قواسم كثيرة تجمع بين النجمتين، إحداها الجرأة التي تُشكّل واحدة من تلك القواسم، إذ لا تخشى النجمتان تقديم الأفكار الفريدة، سواء في مجال كلمات الأغاني أو الكليبات أو في مجال الأزياء.
ومن الشخصيّة إلى الشكل الخارجيّ، نرى أنّ النجمتين تتميّزان بشفاه ممتلئة وبأنفين أقرب إلى المثاليّة، فيما عيونهما تتميّز بالمكياج الكثيف والـ EYELINER اللذين يُبرزانها، وشعرهما يتدرّج بألون البنيّ.
وربّما يأتي هذا التقارب بين النجمتين نتاجاً لعشقهما كلّ ما هو "فينتاج" وكلاسيكيّ، إذ تعتمدان تسريحات "الريترو" والثياب الكلاسيكيّة، فنشعر إزاءهما بأنّنا أمام نجمتين من نجمات العصر الذهبيّ.
من جانب آخر، تُعتبر النجمة إليسا، التي أمضت مؤخراً إجازة في روما، من معجبات المغنية " Lana Del Rey "، وهي قد عبّرت عن ذلك عبر "تويتر".
وبجولة سريعة على القواسم المشتركة بين النجمتين، يُمكننا ذِكر:

1- الشفاه
2- العيون
3- حبهما للورود
4- لون الشعر
5- تسريحة الشعر الريترو
6-الجرأة

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