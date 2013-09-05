أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

السجن للطبيب المتسبّب بعاهة لعبير الشرقاوي

Google+ Print
السجن للطبيب المتسبّب بعاهة لعبير الشرقاوي السجن للطبيب المتسبّب بعاهة لعبير الشرقاوي

بعد تعرّض الفنّانة عبير الشرقاوي لعاهة مستديمة في اليد اليسرى، بسبب قيامها بإجراء عملية تجميل، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم أمس الأربعاء، بمعاقبة مدير مركز تجميل بمنطقة سموحة بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وغلق المنشأة الطبية ومصادرة الأجهزة الطبية، ونزع اللافتات الخاصة بالمركز، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك بعد اتهامه بإحداث عاهة مستديمة للفنانة عبير الشرقاوي.
وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2010، عندما تقدمت الفنانة عبير أمين الشرقاوي، ببلاغ تتهم فيه صاحب مركز التجميل بمنطقة سموحة، بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها بعد إجراء عملية تجميل، وإصابة العصب الزندي عند مستوى المرفق الأيسر، مما أدى إلى وجود تغييرات ضمورية تشمل الكلى الصغرى، وأنسجة كف اليد اليسرى، وإعاقة في نهاية حركة ثني أصبع الخنصر باليد اليسرى عند مستوى المفصل السلامي المشطي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بمزاوله مهنة الطب الجراحة واستخدام أجهزة الليزر دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون مقيدًا بجداول وزارة الصحة ونقابة الأطباء المصرح لهم بذلك، وأكد تقرير الطب الشرعي أن العملية الجراحية لم تراع القواعد الفنية، ونتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 10%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي