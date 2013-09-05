السجن للطبيب المتسبّب بعاهة لعبير الشرقاوي

بعد تعرّض الفنّانة عبير الشرقاوي لعاهة مستديمة في اليد اليسرى، بسبب قيامها بإجراء عملية تجميل، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم أمس الأربعاء، بمعاقبة مدير مركز تجميل بمنطقة سموحة بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وغلق المنشأة الطبية ومصادرة الأجهزة الطبية، ونزع اللافتات الخاصة بالمركز، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك بعد اتهامه بإحداث عاهة مستديمة للفنانة عبير الشرقاوي.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2010، عندما تقدمت الفنانة عبير أمين الشرقاوي، ببلاغ تتهم فيه صاحب مركز التجميل بمنطقة سموحة، بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها بعد إجراء عملية تجميل، وإصابة العصب الزندي عند مستوى المرفق الأيسر، مما أدى إلى وجود تغييرات ضمورية تشمل الكلى الصغرى، وأنسجة كف اليد اليسرى، وإعاقة في نهاية حركة ثني أصبع الخنصر باليد اليسرى عند مستوى المفصل السلامي المشطي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بمزاوله مهنة الطب الجراحة واستخدام أجهزة الليزر دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون مقيدًا بجداول وزارة الصحة ونقابة الأطباء المصرح لهم بذلك، وأكد تقرير الطب الشرعي أن العملية الجراحية لم تراع القواعد الفنية، ونتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 10%.