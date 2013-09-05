نجوى كرم: يا رب ساعد أبي وانزع الخوف من قلبه

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتألم لتدهور حال والدها الصحية، واضطراره إلى ملازمة المستشفى بصورة دائمة.

نجوى كتبت عند منتصف ليل أمس تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها:

"يا رب إرحم كل المرضى الموجوعين واشفيهم، ساعد بيي وشيل من قلبو الخوف حتى يكون جاهز لما تدعيه، ازرعني ايمان".

يذكر أن نجوى أجلت مراراً ارتباطاتها الفنيّة بسبب وضع والدها الصحي، واضطرت إلى الالتزام بارتباطات أخرى بسبب العقود الموقّعة، وكان آخر حفل لها قبل أيام قليلة في جنوب لبنان.