أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Scarlett Johansson مخطوبة

Google+ Print
Scarlett Johansson مخطوبة Scarlett Johansson مخطوبة

لم تعد الممثلة الأمريكية Scarlett Johansson عازبة بعد أن وافقت على عرض الزواج الذي تقدم به حبيبها " Romain Dauriac.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن أحد المصادر المقربة من الثنائي، أنهما مخطوبان ويعيشان حالة من السعادة".
وبالرغم من أن المتحدث الرسمي بإسم Scarlett Johansson لم يؤكد هذه التقارير، إلاّ أن السعادة كانت واضحة على وجه Johansson خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي.
كما رصد خاتم خطوبة بحجرة ألماسية كبيرة في يد النجمة التي كانت متزوجة من الممثل " Ryan Reynolds " في عام ألفين وثمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي