Scarlett Johansson مخطوبة

لم تعد الممثلة الأمريكية Scarlett Johansson عازبة بعد أن وافقت على عرض الزواج الذي تقدم به حبيبها " Romain Dauriac.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن أحد المصادر المقربة من الثنائي، أنهما مخطوبان ويعيشان حالة من السعادة".

وبالرغم من أن المتحدث الرسمي بإسم Scarlett Johansson لم يؤكد هذه التقارير، إلاّ أن السعادة كانت واضحة على وجه Johansson خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي.

كما رصد خاتم خطوبة بحجرة ألماسية كبيرة في يد النجمة التي كانت متزوجة من الممثل " Ryan Reynolds " في عام ألفين وثمانية.