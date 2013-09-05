Catherine Zeta-Jones بعد الإنفصال نحيلة حزينة وتدخن

إبتعدت النجمة Catherine Zeta-Jones عن شكلها الرصين، ورصدت وهي تخدن السجائر خارج الكنيسة في الظهور الأول لها بعد إعلان إنفصالها عن زوجها الممثل Michael Douglas.

بدت النجمة حزينة ونحيلة أكثر من العادة وهي تتنزة في مدينة غرينويش في ولاية كونيتيكت وحيدة مرتدية اللون الأسود وخاتم زواجها.

وأشارت مصادر قريبة منها إلى أنها تشعر بارتياح كبير منذ انفصالها عنه، لأن تصرفاته في الفترة الأخيرة باتت عنيفة جداً ولم تعد قادرة على تحمّلها، وهي تأخذ حالياً فترة إجازة برفقة طفليها ووالدتها.

يذكر أن النجمين Michael Douglas (68 عاما) وCatherine Zeta-Jones (43 عاما) قررا الانفصال موقتا، على ما أعلن المتحدثان باسم النجمين الأربعاء الماضي.