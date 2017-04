Jennifer Aniston تعود بقوّة الى الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع إطلاق ثلاثة أفلام جديدة هي Kick-Ass 2 و Riddick و We’re the Millers وهو الفيلم الجديد للممثلة Jennifer Aniston. في ما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

We’re the Millers

بعد أن قدمت في السنوات العشرة الماضية أدواراً عادية، تعود الممثلة Jennifer Aniston من خلال فيلم We’re The Millers لتأكد للجميع أنها لا تزال ممثلة كوميدية من الفئة الأولى. تدور أحداث الفيلم حول David تاجر مخدرات واقع في ورطة وليس أمامه سوى مخرج واحد هو تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود المكسيكية. لتنفيذ هذه المهمة الشبه مستحيلة وإبعاد الشبهات عنه، يختار زوجة وإبنة مراهقة وإبن مشاكس مزيفون ليكونوا عائلته. فهل سينجح بمهمته وما هي الصعوبات التي سيواجهها؟ We’re The Millers من الأفلام الكوميدية التي تجعل الجمهور يضحك من قلبه، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

Riddick

بعد نجاح فيلم Pitch Black عام 2000 وفيلم The Chronicles of Riddick عام 2008 ، يعود الثنائي الممثل Vin Diesel وكاتب السيناريو والمخرج David Twohy مع جزء ثالث من هذه السلسلة بعنوان Riddick. في هذا الجزء يعتقد الجميع ان Riddick مات ولكن هذا الأخير سيتخطى الصعوبات ويزداد قوة بمحاربته مجموعة من الكائنات الحيّة المفترسة، لتصل بعدها على الكوكب مجموعتان من صائدي الجوائز الذين يطمحون إلى تصفية Riddick. فهل سينجحون بمهمتهم بوضع رأس Riddick على طبق من فضة؟ الجواب في فيلم Riddick الذي وبالرغم من مدة عرضه الطويلة هو أفضل من الجزءين السابقين ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

Kick-Ass 2

غرّد الممثل Jim Carrey على Tweeter بعد مشاهدته فيلم Kick Ass 2 وقال: "لم أتحمّل الكميّة الكبيرة من العنف في الفيلم ... هذا رأيي بصراحة وأعتذر من كل العاملين فيه ... لست نادماً على المشاركة فيه ولكنه أزعجني". إذاً بهذه العبارات وصف Jim Carrey فيلم Kick Ass 2 وقد رفض حضور العروض الأولى الخاصة به. لا شك أن رأي الممثل بالفيلم هو واقعي للأسباب التالية : أولاً الفيلم عنيف جداً، ثانياً، إنه يتضمن بعض الكلمات والتلميحات غير اللائقة، وثالثاً، إنه يحتوي على بعض المشاهد المقرفة. في المقابل لا بد من التنويه بآداء الممثلة Chloë Grace Moretz التي تؤدي دور Hit Girl والذي كان مميّزاً. في النهاية فيلم Kick Ass 2 ليس فيلماً عائلياً ولا أنصح به أصحاب القلوب الضعيفة والذين لا يحبون المشاهد الدموية، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.