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حملة أمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر شكر في القليوبية

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حملة أمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر شكر في القليوبية حملة أمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر شكر في القليوبية

كتب : حسن صالح منذ 52 دقيقة

شنت الوحدة المحلية لمدينة كفر شكر حملة، صباح اليوم، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأنحاء المركز بدءا بالمنطقة الواقعة بين المدينة وقرية أسنيت حيث تم إزالة مبنى على مساحة 12 قيراط على الطريق السريع بنها - كفر شكر، فضلا عن إزالة التعديات داخل وسط المدينة بشارع جمال عبدالناصر.

من جانبه، قال سيد موسى رئيس مجلس مدينة كفر شكر إن الإزالات تمت بناء على تعليمات المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر دون الانتظار للدراسات الأمنية أومعاونة الشرطة، لافتا إلى أن الانفلات الأمنى من أهم العوائق التى تواجه المحليات حاليا فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتؤثر بشكل كبير على حجم الإزالات مقارنة بحجم التعديات متنمنيا أن يتعافى الأمن فى القريب العاجل ويعود لسابق عهده حتى يمكن التصدى لهذه الظاهرة التى باتت تهدد الرقعة الزراعية بالمحافظة.

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