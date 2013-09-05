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تشيع ثلاثة شهداء للإرهاب بثلاث محافظات.. وشهيد جديد في الإسماعيلية

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تشيع ثلاثة شهداء للإرهاب بثلاث محافظات.. وشهيد جديد في الإسماعيلية تشيع ثلاثة شهداء للإرهاب بثلاث محافظات.. وشهيد جديد في الإسماعيلية
الجنازات تتحول لمظاهرات ضد الإخوان والإرهاب

كتب : صالح رمضان وأحمد فتحي ورفيق ناصف وعبدالله مشالي وإنجي هيبة: منذ 47 دقيقة

شيع آلاف المواطنين بالمحافظات اليوم، جنازات لـ 3 شهداء، اثنان من الشرطة ومدني، سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والإرهابيين، في الوقت الذي استشهد ضابط بالقوات المسلحة في هجوم شنه مسلحون على كمين عز الدين الأمني عند مدخل مدينة الإسماعيلية، فيما نجحت قوات الجيش في القبض على أحد المشتبه بهم. وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين أطلقوا النار صوب الكمين من أحد حدائق المانجو المجاورة له من الجانب الآخر لترعة الإسماعيلية، ما أدى إلى مصرع ملازم أول بالقوات المسلحة في الحال.

في الغربية، شيع الآلاف من أهالي كفر حجازي بالمحلة الكبرى جنازة رقيب الشرطة السيد مصطفى، 21 عاما، الذي استشهد في الهجوم المسلح على أتوبيس قوات الأمن المركزي بالعريش، وتحولت الجنازة إلى مسيرة حاشدة ردد خلالها الأهالي هتافات: "لا إله إلا الله.. الإخوان والإرهاب أعداء الله".

وفي أسوان، تحولت جنازة أحمد فرج الله أحمد، عريف شرطة بقوة مركز دراو، الذي استشهد برصاص مهربين، إلى مظاهرة ضد الإرهاب، ردد خلالها الأهالي هتافات تطالب الجيش والشرطة بتكثيف الجهود للقضاء على الانفلات الأمني.

وفي الدقهلية، شارك آلاف المواطنين من أبناء المنصورة في تشييع الشهيد شريف فتوح القماش، 41 عاما، مندوب مبيعات، الذي سقط أثناء اشتباكات الإخوان مع الشرطة خلال مظاهرات 30 أغسطس، ورفع المشيعون لافتات تحمل صورة الشهيد مكتوبا عليها "الإخوان القاتلون".

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