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بذور العنب لمكافحة جفاف البشرة

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بذور العنب لمكافحة جفاف البشرة بذور العنب لمكافحة جفاف البشرة

على الرّغم من وجود العديد من الحلول السهلة والبسيطة للتخلُّص من جفاف البشرة، إلا أنَّ هذه الحلول قد لا تتّسم بالفعاليَّة الكافية. لذا يضع "سيِّدتي نت" بين يديك أفضل حلّ للتخلُّص من جفاف البشرة، وهو بذور العنب.
تتميَّز بذور العنب بأنَّها تتغلغل داخل البشرة بسرعة أكبر من المكوِّنات الطبيعيَّة والكريمات المرطِّبة الأخرى، وكلّ ما عليكِ فعله هو وضع طبقة من بذور العنب على مناطق وجهك الجافّة مرّتين يوميّاً.

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سيدتي