"سيدتي نت" يكشف عيوب 22 نجمة عربيّة!

سبق وعرضنا لك عيوب النجمات العالميّات التجميليّة والخلقيّة، بعد أن تطرّقنا إلى عيوب النجمات العربيّات التجميليّة ـ وبالتفصيل ـ عن طريق طبيب مختصّ.

أمّا اليوم، فسنستعرض لك عيوب النجمات لتشاهديها ولتشاركينا رأيك حول احتمال كونها خلقيّة بالفعل أم أنّ التجميل هو الذي شوّه بعض ملامحنّ.

عيوب النجمات بالتفصيل:

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معظم هذه العيوب التي سنذكرها هي عيوب واضحة، وفيها الكثير من وجهات النظر، فتابعي هذا الموضوع بدقّة، فقد تلاحظين:

1. ديانا حداد: نجمة مميّزة وجذّابة. ما نجده في وجهها هو أنّ حجم أنفها أكبر من ملامح وجهها المتبقّية والناعمة.

2. دينا حايك: تتمتّع بجاذبيّة، إلا أنّ ملامح وجهها حادّة جدّاً، عندما تضحك أو تُعبّر بوجهها. كما من الملاحظ أنّ عملية أنفها لم تكن ناجحة كفاية، ما يعني أنّ أنفها غير مثاليّ بالنسبة إلى شكل وجهها.

3. ديانا كرزون: هي امراة جميلة عملت على تخفيض وزنها بشكل لافت، وأصبحت رشيقة. أمّا بالنسبة إلى وجهها، فأنفها طويل وغير مرفوع.

4. دومينيك حوارني: هي صاحبة وجه صغير ورفيع جداً، بعكس جسمها تماماً المحقون بالبوتوكس والمنفّخ في بعض الأماكن .

5. درّة: جمالها طبيعي، إلا أنّ ثمّة عمليّة في فمها قد شوّهت شكل شفتيها.

6. إليسا: محبوبة الجميع. ولدت بعيب خلقيّ في فمها، ثمّ جعلت أنفها رفيعاً بفضل عمليات التجميل.

7. هيفاء وهبي: كانت تعاني من بعض العيوب الخلقيّة، في أنفها تحديداً، إلاّ أنّ التجميل صحّح مشاكلها.

8. جيني إسبر: تعاني من تقدّم في شكل أذنيها، فيما لم يستطع التجميل أن يحلّ لها مشكلة عيب أنفها.

9. لجين عمران: المكياج الزائد هو بنفسه عيب على بشرة لجين، لأنّ زيادة المكياج تزيد من تشويه ملامحها، لاسيما على مستوى الشفاه الرفيعة وأنفها الكبير نوعاً ما.

10. مايا دياب: رغم أنّها تبدو جميلة، وكلّ النساء والفتيات يقلّدنها، إلاّ أنّ مايا تميل في ملامح وجهها وطولها وعرض حاجبيها إلى هيئة الرجال، ما يفقدها من أنوثتها.

11. ميريام فارس: من عيوبها أنّها قصيرة وتقوم بتضخيم تضاريسها.

12. نجوى كرم: تفتقر في طبيعتها إلى جمال الشفاه.

13. نانسي عجرم: معروفة بوجهها الطويل الذي لا يتناسب مع ملامحها، كما أنّ أنفها صغير وشفاهها كبيرة.

14. نوال الزغبي: تمتلك شفاهاً كبيرة وغليظة لا تليق بها كامراة رفيعة ـ قصيرة، كما لا تليق بملامح وجهها الناعمة.

15. رولا سعد: ملامحها كبيرة جداً، ومع هذا لم تؤجل فكرة تنفيخ وجهها أكثر.

16. شذا حسون: تعاني من مشكلة طول وانحدار أنفها.

17. شيرين: تعاني من أنف أفطس وشفاه كبيرة.

18. يارا: لونها أبيض أكثر من الطبيعيّ، ما يبعد الجاذبيّة عنها، فيما أنفها رفيع جدّاً.

19. أحلام: ملامحها كبيرة وأنفها أفطس.

20. أمل العوضي: شفاهها غليظة بسبب التجميل، وهو ما لا يتناسب مع شكل وجهها.

21. . اصالة: ملامحها مرتّبة لكن عرض حاجبيها أخذ من جمال عينيها.

22. . سيرين عبد النور: زادت من حجم شفتيها فظهرت بإطلالة غير لائقة بها.



ما رأيك بهذا الموضوع؟ وهل تجدين أن هذه العيوب صحيحة؟

تابعي فيما يلي:

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