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النعناع للتخلُّص من مشاكل البشرة الدهنيَّة

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النعناع للتخلُّص من مشاكل البشرة الدهنيَّة النعناع للتخلُّص من مشاكل البشرة الدهنيَّة

إن كانت العناية بالبشرة ونضارتها من أهمّ أولويَّات السيِّدة العربيَّة، فلم لا تتعرَّف العربيّات إلى فوائد النعناع، باعتباره النبات الأوّل ذا الخصائص التجميليَّة والعلاجيَّة للبشرة والجسم، ونظراً إلى أنَّ النعناع ليس من النباتات العشبيِّة المعمّرة التي تُستخدم للوضع على موائد الطَّعام فحسب، بل إنّ فوائده التجميليَّة تتعدَّى ذلك لتصل إلى 7 فوائد، من خلال الاستعمالات المتعدّدة التالية:
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1. يستخدم منقوع النعناع في إراحة البشرة وترطيبها.
2. يخفف من الهالات السَّوداء تحت العين.
3. يزيل الرؤوس البيضاء والسَّوداء.
4. يزيل آثار المكياج.
5. يحارب شيخوخة البشرة وعلامات التقدُّم في السِّن.
6. يقلل من لمعان البشرة الدهنيَّة.
7. يساعد في القضاء على مشكلة المسام الواسعة.
كما يُعتبر النعناع من أكثر النَّباتات المفيدة للبشرة بصفة عامَّة، وللبشرة الدهنيَّة بصفة خاصَّة؛ لأنّ هذه البشرة من أكثر أنواع البشرة معاناة من مشكلة المسامات الواسعة، وكذلك من مشكلة الرؤوس البيضاء والسَّوداء.

وللتخلُّص من مشاكل البشرة الدهنيَّة، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ طريقة صنع غسول النعناع للبشرة الدهنيَّة، وفق التالي:

المكوِّنات:
1. حزمة من النعناع الأخضر.
2. عصير برتقال.
3. عصير ليمون.
4. عصير خيار.
5. ماء الكرنب.

الطَّريقة:
1. اغلي أوراق النعناع في لتر من الماء.
2. أضيفي إليه عصير الليمون والنعناع.
3. أضيفي عصير الخيار وماء الكرنب.
4. اتركيه حتى يبرد.
5. اغسلي بشرتك بهذا الغسول يومياً.
6. وبعد 5 دقائق، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

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