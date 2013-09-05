أمن بسوهاج يضبط هاربين من أحكام قضائية وأسلحة وذخائر‎

تمكنت اجهزة الأمن بسوهاج برئاسة اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج من ضبط كلاً من “فتحى حسين عبد الظاهر” 40 سنه عامل، ويقيم بالشيخ مكرم دائرة المركز وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه عثر على بندقية اليه عيار 7.62×39 تحمل رقم 10188990 وخزينة بداخلها عدد 23 طلقة من ذات العيار وأخري فارغة، تحرر عن ذلك محضر رقم 3815 اداري المركز لسنه 2013.

كما تم ضبط “فتحي رفعت نجيب” 35 سنه، عامل ويقيم بالتلول الشرقية دائرة المركز، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من نبات عشبى اخضر جاف يشتبه ان يكون لنبات البانجو وزنت حوالى 30 جرام تقريبا وعدد 1 طلقة آليه عيار 7.62×39 وعدد 2 سلاح ابيض “سيف” وعدد 1 مطواه قرن غزال، تحرر عن ذلك محضر رقم 3780 اداري المركز لسنه 2013.

وألقي القبض على”مصطفى رفاعى عبد الوهاب” 39 سنه، مزارع ويقيم بالقنابره دائرة المركز والمحكوم عليه فى القضيتين رقمي 8111 جنح المركز لسنه 2012 تبديد حبس شهر – 415 جنح المركز لسنه 2013 تبديد حبس شهر حضورى ، و”مرزوق السيد طه” 62 سنه، مزارع ويقيم بالقنابره دائرة المركز والمحكوم عليه فى عدد 8 قضايا “تبديد ضرب” اخرها القضية رقم 6134 لسنة 2013 سجن خمس سنوات غيابياً.