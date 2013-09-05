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نصف ساعة جعلت صلاح خامس أفضل لاعبي بازل أمام يانج بويز

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نصف ساعة جعلت صلاح خامس أفضل لاعبي بازل أمام يانج بويز نصف ساعة جعلت صلاح خامس أفضل لاعبي بازل أمام يانج بويز

رغم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح خلال 30 دقيقة فقط أمام يانج بويز في الجولة السابعة من الدوري السويسري، إلا أنه دخل ضمن أفضل خمسة لاعبين في فريقه.

وساهم صلاح في فوز بازل على يانج بويز بهدفين لهدف يوم الأحد الماضي رغم حلوله في الدقيقة 59 بديلا لماتياس ديلجادو.

وحصل جيوفاني سيو على أعلى تقييم بـ5.46 بعدما تألق وسجل الهدف الأول، ثم ماركو شتريلير في المركز الثاني بـ4.94، وفابيان فراي ثالثا 4.57 ثم يحل تولانت شاكا رابعا 4.52 ومحمد صلاح 4.32.

وساهم صلاح في الهدف الثاني لبازل الذي جاء في الدقيقة 74 بعد دقيقة واحدة من التقدم.

ودخول صلاح أرهق دفاع يانج بويز ما أكده مدافع الفريق قائلا: "قوة وسرعة صلاح لا تصدق، بمجرد دخوله رجحت كفة بازل".

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