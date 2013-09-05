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خالد يوسف: المادة 219 غير ذات جدوى.. وسنقدم للشعب دستورا يليق به

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خالد يوسف: المادة 219 غير ذات جدوى.. وسنقدم للشعب دستورا يليق به خالد يوسف: المادة 219 غير ذات جدوى.. وسنقدم للشعب دستورا يليق به
عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: نضع شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو أمامنا.. ولابد أن يتضمن الدستور تعديلات تغير من وضع المهمشين والفقراء

كتب : أ ش أ منذ 0 دقيقة

أكد المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تضع شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، عيش حرية عدالة اجتماعية، أمامها عند تعديل الدستور، لتحقيق ما طالب به الشعب وخرج من أجله.

وقال يوسف في تصريحات له اليوم خلال استخراج كارنيه عضوية اللجنة بمجلس الشورى: "إننا أمام مرحلة حرجة في تاريخ ، ويجب أن نقدم للشعب دستورا يليق به ويحقق طموحاته، من أجل مصر جديدة ينتظرها الجميع في الداخل والخارج".

وأضاف أن الكثير من مواد الدستور يجب أن تتغير "حتى لو اضطررنا في النهاية إلى أن نقدم دستورا جديدا"، مشددا على ضرورة أن يتضمن الدستور تعديلات تغير من وضع المهمشين والفقراء في المجتمع، منوها بأن سبب نجاح ثورة 23 يوليو هو تغير واقع الشعب إلى الأفضل.

ولفت يوسف إلى أن لجنة الخمسين متوازنة إلى حد كبير بنسبة 90%، وتشمل العديد من فئات المجتمع، مؤكدا أنه ليس مطلوبا أن تتغلب فئة على أخرى كما يردد بعض تيارات الإسلام السياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المادة 219 من دستور 2012 غير ذات جدوى.

وأوضح أن هناك شبه اتفاق بين الجميع على أن يتولى رئاسة لجنة الخمسين سامح عاشور نقيب المحامين، مؤكدا أن المجتمع الدولي "ينظر إلينا الآن ولخارطة الطريق، ويريد أن يشاهد رئيسا منتخبا يرضى عنه الشعب"، لافتا إلى أن عامل الوقت فقط هو الذي سيكون مقلقا للجنة، حيث يجب أن تقدم الدستور الجديد إلى الشعب خلال شهرين فقط.

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