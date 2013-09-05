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"Safe" تواصل جهودها لحماية الأطفال من العنف الجنسي

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"Safe" تواصل جهودها لحماية الأطفال من العنف الجنسي "Safe" تواصل جهودها لحماية الأطفال من العنف الجنسي

كتب : ندى سامي الخميس 05-09-2013 12:41

لم تسلم طفولتهم من العبث بها، وطالت الأيادي أجسادهم الهزيلة، فأطفأت نور البراءة في أعينهم، فبعد أن احتلت المرتبة الثانية في التحرش الجنسي، بعد أفغانستان، أصبح من الطبيعي أن يقع الأطفال ضحايا للعنف الجنسي في مصر، لذا أطلقت مؤسسة "Safe"، ورشة تدريبية، لحماية الأطفال من التحرش الجنسي.

"بالألعاب والأغاني، هنقولهم أنهم غاليين وجسمهم له حدود" تحت هذا الشعار قررت المؤسسة أن تبدأ ورشتها التدريبية، والتي ستعقد يوم السبت 7 سبتمبر الساعة الحادية عشر، لتلقي الأطفال دروسا عن كيفية حمايتهم لحدود أجسادهم، وأهمية خصوصيته، دون ذكر لكلمة التحرش أو الاغتصاب.

كما عقدت المؤسسة تدريبات لأولياء الأمور لتعريفهم، كيفية التعامل مع الأطفال، إذا تعرضوا لحالات تحرش، وليلقنوا الأهل طريقة الرد على تساؤلات أطفالهم دون أن يدخلو عليه مفاهيم لا تليق بعمرهم.

يذكر أن "safe" مؤسسة غير هادفة للربح مهمتها تمكين الأطفال والمعلمين والأهالي وغيرهم من القائمين على الرعاية بالعلم والمهارات، لمنع حالات الإيذاء الجنسي للطفل في مصر، ولتوفير الدعم الكافي للأطفال الذين وقعوا ضحايا.

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