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"الصحة": إصابة 19 بينهم 10من حرس وزير الداخلية في محاولة اغتياله

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"الصحة": إصابة 19 بينهم 10من حرس وزير الداخلية في محاولة اغتياله "الصحة": إصابة 19 بينهم 10من حرس وزير الداخلية في محاولة اغتياله

كتب : طارق عبد العزيز الخميس 05-09-2013 14:24

أكد الدكتور أحمد الأنصارى نائب رئيس هيئة الإسعاف إن محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية محمد إبراهيم، أسفرت عن إصابة 19 بينهم 10 من حرس الوزير، وأفراد شرطة، وسائحة بريطانية، وطفل، واحتراق 8 سيارات. ونتج عن تلك المحاولة بتر قدم طفل وأمين شرطة من طاقم حراسات وزير الداخلية.

فى الوقت نفسه، أعلنت مستشفيات الشرطة حالة الاستنفار لاستقبال المصابين من الحادث الإرهابي، حيث تم نقل المصابين لإجراء محاولات لإسعافهم ومعظم إصاباتهم عبارة عن بتر في الأطراف بسبب الموجة التفجيرية الكبيرة التي خلفتها العبوة الناسفة، إضافة إلى توزيع المصابين على مستشفيات التأمين الصحى القريبة من موقع الانفجار.

كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد وصف حادث محاولة اغتياله بالـ"خسيس"، وأنه عودة لعهد الإرهاب والاغتيالات، مؤكدًا أنه لن يتهاون وقوات الشرطة في مواجهة الإرهاب واستكمال القضاء على عناصره داخل ربوع .

وأوضح وزير الداخلية أن الحادث أسفر عن إصابة 19 شخصًا، بينهم 9 من المدنيين وطفل اسمه "فارس" مصاب ببتر في مقدمة القدم، إضافة إلى 10 من قوات الشرطة أغلبهم من أفراد الحراسة، بينهم 4 ضباط والباقي من أفراد الشرطة.

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