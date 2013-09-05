وزير التموين: إلغاء قرار تحديد أوزان عبوات الزيوت

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المقررات التموين المربوطة على البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليونا و200 ألف بطاقة ويستفيد منها حوالى 69 مليون فرد سوف تصرف كاملة للمواطنين بداية من الشهر الحالي .

وأكد الدكتور محمد أبو شادي – خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي شركات الزيوت في مصر – أنه تم إلغاء قرار وزير التموين السابق بتحديد الأوزان لعبوات الزيت وتم الاتفاق مع ممثلي الشركات على ضرورة كتابة صافى الوزن وتاريخ الصلاحية ، مشيرا إلى أن الاحتياجات الشهرية للبطاقات التموينية من الزيوت تبلغ 88 الف طن وانه تم التعاقد عليها بالكامل.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تقوم حاليا بشراء الزيوت التموينية معبأة بدلا من الزيوت الخام ، موضحا أن كل فرد سوف يصرف كيلو ونصف زيت بدلا من 920 جراما كما كان في الماضي ، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير منظومة السلع التموينية خلال الفترة القادمة لتقديم سلع جيدة للمواطنين وأيضا عدم تسريبها للسوق السوداء ، كما أن هناك دراسات حاليا لتطوير عمل البقالين التموينين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني لتقديم خدمة افضل للمواطنين .

وأشار إلى أن الحكومة قامت بشراء كافة احتياجات البلاد من المواد البترولية وأن وزارة التموين تدرس بالتنسيق مع وزارة البترول وشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية مشروع لتوصيل اسطوانات الغاز المنزلية إلى المنازل عن طريق التليفون وقيام مسئول متخصص بتركيبها لتوفير عوامل الامان للمواطنين .

وقال إنه يتم حاليا دراسة قيام المواطنين بصرف ما يعادل قيمة الدعم المخصص في البطاقة التموينية عن طريق السوبر ماركت ، بالإضافة للبقال التموينى وهو نظام اختياري وأنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا للموافقة لاعتماده وسيتم تجربته في احدى المحافظات لتقييمه لمعرفة سلبياته وإيجابياته.

ولفت أبو شادي إلى انه سيتم إقامة معرض مسلتزمات عودة المدارس يوم 10 سبتمبر الحالى ولمدة 10 أيام بأرض المعارض وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وسيتم بيع مسلتزمات المدارس بتخفيضات تتراوح ما بين 10 % و20% عن الأسعار بالأسواق كما سيتم عمل هذه المعارض في معظم محافظات الجمهورية في وقت واحد وأكد أنه مازال باب إضافة المواليد من عام 2006 إلى 2011 للبطاقات التموينية مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي .

من جانبهم، عرض ممثلو شركات الزيوت في نهاية الاجتماع المشاركة في التخفيضات الشهرية للسلع الغذائية التي تنظمها وزارة التموين مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة والاتحاد التعاوني ، وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وذلك لحوالي 25 سلعة غذائية وتتراوح التخفيضات ما بين 10% إلى 25% عن أسعار السوق .