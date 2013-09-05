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مصرع طالب صعقا بالكهرباء بقرية الرويهب بالمنشاة بسوهاج

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مصرع طالب صعقا بالكهرباء بقرية الرويهب بالمنشاة بسوهاج مصرع طالب صعقا بالكهرباء بقرية الرويهب بالمنشاة بسوهاج

أرشيفية – جثة

لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء بناحية قرية الرويهب بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج .

وكان قد تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطاراً يفيد بورود بلاغ من على مصطفي على بخيت 47 سنه موظف بالوحدة المحلية بالمنشاة ويقيم بناحية الرويهب دائرة المركز بوفاة نجله محمد على مصطفي 12 سنه تلميذ نتيجة صعقه بالكهرباء .

وبسؤاله قرر انه اثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل لامست يده غساله كهربائية مما نتج عنه صعقه ووفاته ولم يتهم احد فى ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكسف الطبي بمعرفة مفتش الصحي على جثة المذكور افاد ان سبب الوفاة نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3254 إداري المركز لسنه 2013 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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